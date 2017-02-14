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國1南下湖口段3輛貨車疑追撞 1死3傷

國道一號南下84.4公里今天凌晨近4點發生一起1死3傷的重大車禍，3車都受損。（記者廖雪茹翻攝）

2017-02-14  08:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道1號南下84.4公里處今天清晨近4點發生一起1死3傷的重大車禍，一輛大貨車翻落邊坡，另一輛大貨車翻覆在內車道，還有一輛自小貨車受損，造成湖口南下車道嚴重塞車；國道警察表示，初步調查疑似是追撞肇事，確切原因尚待釐清。

國道警方表示，今天清晨約3點50分，國道1號湖口南下路段，疑似兩輛大貨車追撞後，一輛翻落邊坡，另一輛翻覆在內車道，第3輛自小貨車疑閃避不及，又追撞內車道的大貨車，3輛車嚴重毀損。

新竹縣消防局派員到場協助救護，救出4名傷患，其中1名男子無生命跡象，已送醫救治；另3名傷者也分別送醫急救。

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  • 國道一號南下84.4公里今天凌晨近4點發生一起1死3傷的重大車禍，一輛大貨車翻落邊坡，另一輛大貨車翻覆在內車道，還有一輛自小貨車受損，確切原因尚待釐清。（記者廖雪茹翻攝）

    國道一號南下84.4公里今天凌晨近4點發生一起1死3傷的重大車禍，一輛大貨車翻落邊坡，另一輛大貨車翻覆在內車道，還有一輛自小貨車受損，確切原因尚待釐清。（記者廖雪茹翻攝）

  • 車貨現場一片混亂。（記者廖雪茹翻攝）

    車貨現場一片混亂。（記者廖雪茹翻攝）

  • 車禍確切原因尚待釐清。（記者廖雪茹翻攝）

    車禍確切原因尚待釐清。（記者廖雪茹翻攝）

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