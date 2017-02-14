新北凌晨火警 6人嗆傷毀33部機車

2017-02-14 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕新北市景平路一處公寓樓下，今天凌晨發生火警，火勢向2、3樓延燒，造成6人嗆傷送醫，大火燒毀33輛機車。

《聯合報》報導，中和區景平路上的土地銀行前今凌晨3時許驚傳火警，消防隊員疏散57人，其中6人送醫，由於火勢從騎樓機車開始燒，波及土地銀行大門及提款機，是否遭縱火尚待警方調查。