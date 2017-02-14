涉做假帳行賄中華電信 包商、財務聲押禁見

2017-02-14 07:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年10月，民進黨立委林俊憲曾召開記者會，爆料承包中華電信雲端資料中心的利晉工程公司，要求下游包商閤泰金屬簽假合約、作假帳，涉嫌挪用1300萬元行賄中華電信高層，換取工程展延及免罰20多億元違約金，涉犯偽造文書罪嫌、商業會計法及證券交易法等罪，新北地檢署昨指揮調查局北機站發動搜索，約談利晉總經理鍾鴻裕、張姓財務及閤泰金屬負責人孫念慈等6人，檢方今天凌晨訊後，將鍾男及張姓財務聲押禁見，孫念慈則請回。

民進黨立委林俊憲接獲中華電信雲端資料中心土建工程下游包商閤泰檢舉，控利晉工程要求簽訂假合約洗錢，孫男並在記者會上出示合約，指當初僅利晉一家廠商投標，在未決標前，利晉找他談外牆工程，條件是要配合簽假合約、洗錢，以疏通中華電信高層，之後他就分2次各1300多萬元款項，親自轉交給鍾姓總經理。

而利晉工程承包中華電信雲端資料中心的預定工期是700天，照合約規定，逾期一天罰款800萬元，但中華電信不但讓工程得延宕300天，還對利晉一毛未罰，林俊憲懷疑中華電信高層涉嫌收錢包庇。但中華電信及利晉均否認，利晉在網站發出澄清要孫念慈更正其言論。

檢調調查，102年8月間，利晉工程總經理鍾鴻裕，指示利晉採購、財務、出納人員與閤泰公司簽署假合約，將工程款1300餘萬元匯至閤泰公司後，由孫男領出後，以現金方式親自送至利晉公司交與鍾男，以此方式將原屬利晉公司所有的資產套現取出，涉犯偽造文書罪嫌、商業會計法及證券交易法。

新北地檢署黑金組檢察官劉恆嘉昨指揮調查局北機站，搜索利晉、閤泰及涉案人住處，傳鍾、孫男等6人到案說明，檢調將再深入調查釐清，利晉是否將這1300多萬元，用於行賄疏通中華電信高層，換取工程逾期免罰款，全案擴大偵辦中。