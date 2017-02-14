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又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
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駕駛太操！武陵賞櫻一日遊往返逾14時

國道遊覽車翻覆。（記者羅沛德攝）

2017-02-14  06:32

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號昨晚發生遊覽車翻覆，造成重大傷亡，目前肇因指向可能是疲勞駕駛釀禍，雖詳細原因待查，但出事的遊覽車公司有駕駛在受訪時表示，武陵賞櫻團一日往返太操勞，曾向旅行社反映，但未受重視。

《蘋果日報》報導，翻覆的遊覽車是蝶戀花旅行社租用的永利客運，因武陵農場從11日開始管制，旅行團一早從台北出發到武陵，該團打著一日往返，因此駕駛開車往返的時間超過14小時以上。

《東森新聞》報導，出事的這家遊覽車公司，旗下車輛車齡都已超過10年，「賞櫻一日遊」的行程，大多從清早5時30分就出發，回程已超過晚間9時。有司機透露，曾和旅行社反映這樣的行程太累，但旅行社並未對此做出回應。

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