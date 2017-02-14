又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷

2017-02-14 06:19

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨4時許，國道1號又傳出有大貨車翻覆，事故地點在南下84.5k靠近湖口路段，警方表示，傳出有死傷狀況，不過事發原因及傷亡情況，還在調查中。

由於蝶戀花旅行社一個武陵賞櫻團的遊覽車，昨晚從國道5號轉國道3號行經南下匝道一處左轉彎處時，衝出右側邊坡滾落，目前造成32死12傷。今晨湖口又傳大貨車翻覆車禍，讓網友不禁問「這是怎麼了」？

有網友則把現場情況錄下影片PO到PTT，並表示現場塞車相當嚴重。