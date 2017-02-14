國道遊覽車翻覆 北市旅聯發言人：全力協助家屬

2017-02-14 05:53

〔記者鄭景議／台北報導〕一台賞櫻團遊覽車昨晚在國道5號轉國道3號連接道路翻覆，目前已造成32人死亡，12人輕重傷，對此北市旅行工會全聯會發言人李奇嶽表示，旅行工會會協助旅行社來全力幫助家屬。

李奇嶽表示，目前檢察官正在相驗遺體，相驗完後家屬會認屍，而旅行社也在第一時間到達現場及醫院來善後，旅行工會也會全力協助旅行社來幫助家屬，也希望還在搶救的傷者能夠平安度過。

目前死者家屬大多已經齊聚北市第二殯儀館，現場氣氛沉重，有家屬更承受不了情緒，失控在殯儀館外搥欄杆痛哭。