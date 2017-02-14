| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
 首頁 > 社會

「只剩臉皮連著脖子」 家屬認屍搥牆痛哭

國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場搶救。（記者姚岳宏攝）

2017-02-14  05:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕昨晚國道五號接國道三號匝道遊覽車翻車事故，造成32死12傷慘劇，罹難者遺體今晨送往二殯，由於遺體多為頭部受創，幾乎都是當場往生，有家屬目睹親人慘狀，情緒激動，在殯儀館外搥牆痛哭，協助驗屍的警消人員見狀很不忍，直說「從沒見過這麼慘烈的車禍！」

據了解，遊覽車擦撞護欄近百公尺後翻落邊坡，車頂幾乎被削掉，當場罹難者幾乎都是頭部受重創，甚至有罹難者頭骨被削去大半，「只剩臉皮連著脖子」，還有罹難者肚破腸流，猶如人間煉獄，部分遺體身上沒有證件，目前檢警已採集家屬DNA，協助查出死者身分。

警方凌晨也派出大吊車，將翻覆的遊覽車從山溝裡拉出，刑事局與國道警局鑑識人員隨即現場採證，針對是否因司機疲勞駕駛、彎道車速過快、機件故障或有其他原因，釐清出事原因。

廣告
  • 家屬認屍傷心的搥牆痛哭。（記者鄭景議攝）

    家屬認屍傷心的搥牆痛哭。（記者鄭景議攝）

  • 國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場搶救。（記者姚岳宏攝）

    國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場搶救。（記者姚岳宏攝）

  • 國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場將遺體搬出車外。（記者姚岳宏攝）

    國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場將遺體搬出車外。（記者姚岳宏攝）

  • 國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場將遺體搬出車外。（記者姚岳宏攝）

    國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場將遺體搬出車外。（記者姚岳宏攝）

  • 大吊車將遊覽車從山溝裡拉出，警方鑑識人員現場採證。（記者姚岳宏攝）

    大吊車將遊覽車從山溝裡拉出，警方鑑識人員現場採證。（記者姚岳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 翻落邊坡 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：「只剩臉皮連著脖子」 家屬認屍搥牆痛哭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.