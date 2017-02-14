「只剩臉皮連著脖子」 家屬認屍搥牆痛哭

國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場搶救。（記者姚岳宏攝）

2017-02-14 05:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕昨晚國道五號接國道三號匝道遊覽車翻車事故，造成32死12傷慘劇，罹難者遺體今晨送往二殯，由於遺體多為頭部受創，幾乎都是當場往生，有家屬目睹親人慘狀，情緒激動，在殯儀館外搥牆痛哭，協助驗屍的警消人員見狀很不忍，直說「從沒見過這麼慘烈的車禍！」

據了解，遊覽車擦撞護欄近百公尺後翻落邊坡，車頂幾乎被削掉，當場罹難者幾乎都是頭部受重創，甚至有罹難者頭骨被削去大半，「只剩臉皮連著脖子」，還有罹難者肚破腸流，猶如人間煉獄，部分遺體身上沒有證件，目前檢警已採集家屬DNA，協助查出死者身分。

警方凌晨也派出大吊車，將翻覆的遊覽車從山溝裡拉出，刑事局與國道警局鑑識人員隨即現場採證，針對是否因司機疲勞駕駛、彎道車速過快、機件故障或有其他原因，釐清出事原因。