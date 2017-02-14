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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車上「大餅」行車記錄器 顯示超速20公里
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未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛

呂姓死者男友的父親聽聞未來媳婦死訊，直呼不捨，崩潰大哭。（記者張凱翔攝）

2017-02-14  03:48

〔記者張凱翔／台北報導〕國道五號賞櫻團遊覽車造成32死、12傷重大意外，車上多為年紀較長團員，但其中一名死者呂姓女子僅22歲，她男友的家屬看到新聞後跑遍各家醫院卻遍尋不著未來媳婦在傷者名單，絕望之下才來到二殯等消息，聽到未來媳婦過世的消息，男友的父親崩潰大哭搥著欄杆，不捨女孩子人生才要開始卻飛來橫禍。

呂姓女子男友的父親張先生表示，他們全家人都和呂姓女子感情很好，兒子和女友更是如膠似漆；呂姓女子和另一名友人相約出遊賞櫻，不料快樂出遊卻遇上飛來橫禍。張先生聽聞呂姓女子死訊後忍不住崩潰大哭，不捨女子年紀輕輕卻白白送命，直說旅行社真的很不應該，不知究竟是司機過勞還是車體太過老舊才會造成如此傷害，希望相關單位能夠徹查。

另外，現場轄區警方表示，車禍現場遊覽車翻覆後車頂掀開，導致乘客都被拋射出去、死傷枕藉，十個有九個都頭部嚴重受創。

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標題：未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛


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