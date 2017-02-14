遊覽車上「大餅」行車記錄器 顯示超速20公里
2017-02-14 03:43
警方將遊覽車乘客的行李帶回交由家屬認領。（記者陳薏云攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕昨日晚上9時許，隸屬台北市蝶戀花旅行社的一輛遊覽車，行經國道五號接國道三號南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。遊覽車內共有44人，其中32人死亡，12人受傷送醫。國道公路警察局第九公路警察大隊長朱和貴稍早表示，「已取得遊覽車上俗稱『大餅』的大客車行車記錄器，事發當時時速為60幾公里，已明顯超速。」
俗稱「大餅」的行車紀錄器，非一般市面上的影像紀錄器，主要具有連續記錄汽車瞬間行駛速率、行車距離與時間功能的裝置，多會安裝在大客車或貨車上，因此警方也常將「大餅」的大客車行車記錄器做為超速取締依據。
朱和貴表示，在將傷患全數送醫後，清理現場時將該遊覽車的行車紀錄器拆下，上面記錄最後的時速為60公里，而依法規定，高速公路上的彎道速限一律是40公里，因此司機明顯超速20公里之多。
警方目前已將遺體移往第二殯儀館，家屬也陸續趕到認屍，警方也已將車上乘客的衣物、行李裝袋送往國道警察局第九大隊木柵分隊，稍晚家屬也將抵達製作筆錄。
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