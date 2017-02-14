柯文哲赴二殯慰問家屬 10分鐘後快閃離場

2017-02-14 02:04

〔記者張凱翔／台北報導〕國道5號遊覽車翻覆，導致32人死亡、12受傷，約凌晨一時左右，北市社會局副局長黃清高、萬華社福中心主任邱慶雄與社會局人員到家屬休息區發慰問金；警方於市長柯文哲到場前拉起封鎖線，柯文哲則從二殯後門進入慰問家屬，到場10分鐘後快閃離場。

死者曾小姐（61歲）的哥哥表示，他和家人在家中等妹妹回家，等了許久、打電話也都未接，看了電視才知道國道發生遊覽車意外，曾小姐的兒子趕忙跟大家說，他早上和媽媽通LINE，知道她要和朋友出門賞櫻，很有可能搭上該班遊覽車；曾的哥哥、兒子和其他4名家屬趕往慈濟、萬芳等4家醫院，院方給他們看傷者照片卻都找不到人，但照片上傷者臉部都變形、傷勢非常嚴重，讓他更絕望，全家人就到只好到二殯等消息，豈料家人真的走了。曾小姐家人還說，一定要旅行社負起法律責任，他們一定會追究到底。

凌晨1時40分，32台靈車將遺體送抵二殯。