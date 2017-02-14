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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
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柯文哲赴二殯慰問家屬 10分鐘後快閃離場

2017-02-14  02:04

〔記者張凱翔／台北報導〕國道5號遊覽車翻覆，導致32人死亡、12受傷，約凌晨一時左右，北市社會局副局長黃清高、萬華社福中心主任邱慶雄與社會局人員到家屬休息區發慰問金；警方於市長柯文哲到場前拉起封鎖線，柯文哲則從二殯後門進入慰問家屬，到場10分鐘後快閃離場。

死者曾小姐（61歲）的哥哥表示，他和家人在家中等妹妹回家，等了許久、打電話也都未接，看了電視才知道國道發生遊覽車意外，曾小姐的兒子趕忙跟大家說，他早上和媽媽通LINE，知道她要和朋友出門賞櫻，很有可能搭上該班遊覽車；曾的哥哥、兒子和其他4名家屬趕往慈濟、萬芳等4家醫院，院方給他們看傷者照片卻都找不到人，但照片上傷者臉部都變形、傷勢非常嚴重，讓他更絕望，全家人就到只好到二殯等消息，豈料家人真的走了。曾小姐家人還說，一定要旅行社負起法律責任，他們一定會追究到底。

凌晨1時40分，32台靈車將遺體送抵二殯。

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  • 警方在市長柯文哲抵達前拉起封鎖線。（記者張凱翔攝）

    警方在市長柯文哲抵達前拉起封鎖線。（記者張凱翔攝）

  • 凌晨1時12分，北市社會局副局長黃清高與萬華社福中心主任邱慶雄抵二殯發慰問金。（記者張凱翔攝）

    凌晨1時12分，北市社會局副局長黃清高與萬華社福中心主任邱慶雄抵二殯發慰問金。（記者張凱翔攝）

  • 凌晨1時42分，32台靈車將遺體送抵二殯。（記者張凱翔攝）

    凌晨1時42分，32台靈車將遺體送抵二殯。（記者張凱翔攝）

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