遊覽車翻覆32死 蝶戀花旅社今早9時後對外說明

2017-02-14 01:41

〔記者聶瑋齡／台北報導〕國道5號發生南港遊覽車禍案，造成32人死亡、12人受傷，台北市蝶戀花旅行社稍早有工作人員到旅行社門口表示，因現在資訊比較混亂，今天九點後再由公司主管鄭先生說明，至於會不會統一發聲明，工作人員說尚待確認，並說，內部要開會後才會說明。

蝶戀花旅行社工作人員表示，現在手邊沒有制式的資料，主管還在各醫院，無法對外說明。

另外，媒體一到現場，即有警察進出旅行社，據警察透露，很多家屬致電旅行社詢問狀況。