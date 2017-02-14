| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
 首頁 > 社會

遊覽車翻覆32死 蝶戀花旅社今早9時後對外說明

2017-02-14  01:41

〔記者聶瑋齡／台北報導〕國道5號發生南港遊覽車禍案，造成32人死亡、12人受傷，台北市蝶戀花旅行社稍早有工作人員到旅行社門口表示，因現在資訊比較混亂，今天九點後再由公司主管鄭先生說明，至於會不會統一發聲明，工作人員說尚待確認，並說，內部要開會後才會說明。

蝶戀花旅行社工作人員表示，現在手邊沒有制式的資料，主管還在各醫院，無法對外說明。

另外，媒體一到現場，即有警察進出旅行社，據警察透露，很多家屬致電旅行社詢問狀況。

廣告
  • 位於重慶北路三段上的蝶戀花旅行社門外。（記者聶瑋齡攝）

    位於重慶北路三段上的蝶戀花旅行社門外。（記者聶瑋齡攝）

  • 台北市蝶戀花旅行社稍早有工作人員到旅行社門口表示，因現在資訊比較混亂，明天九點後再由公司主管鄭先生說明。（記者聶瑋齡攝）

    台北市蝶戀花旅行社稍早有工作人員到旅行社門口表示，因現在資訊比較混亂，明天九點後再由公司主管鄭先生說明。（記者聶瑋齡攝）

  • 國道遊覽車翻覆。（記者羅沛德攝）

    國道遊覽車翻覆。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：遊覽車翻覆32死 蝶戀花旅社今早9時後對外說明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.