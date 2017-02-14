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國道5號車禍32人死亡 檢察官連夜相驗

2017-02-14  01:28

〔中央社〕國道5接國道3南下車道13日晚間發生嚴重車禍，車內人員已全數救出，共有32人明顯死亡。士林地檢署指出，將連夜相驗。

國5接國3南下車道13日晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡。

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標題：國道5號車禍32人死亡 檢察官連夜相驗


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