國道5號車禍32人死亡 檢察官連夜相驗
2017-02-14 01:28
〔中央社〕國道5接國道3南下車道13日晚間發生嚴重車禍，車內人員已全數救出，共有32人明顯死亡。士林地檢署指出，將連夜相驗。
國5接國3南下車道13日晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡。
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