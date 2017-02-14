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國道車禍原因 賀陳旦：檢察官指揮調查中

2017-02-14  01:29

〔記者林彥彤／台北報導〕國道五號接國道三號南下車道昨晚發生嚴重車禍，受傷人員已分別被送往各大醫院搶救，其中有二位送到位於內湖的三軍總醫院，交通部部長賀陳旦晚間也到院關心。

賀陳旦在今天近凌晨一點時，低調抵達台北三總醫院關心受傷患者。

賀陳旦表示，兩位傷者，一位手術正進行當中，另一位在服用止痛藥，所以比較不方便交談，不過兩位狀況都穩定，有控制住。

關於車禍原因，賀陳旦表示，已交給檢察官指揮做進一步的調查。

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  • 交通部部長賀陳旦在今天近凌晨一點時，低調抵達台北三總醫院關心受傷患者。（記者林彥彤攝）

    交通部部長賀陳旦在今天近凌晨一點時，低調抵達台北三總醫院關心受傷患者。（記者林彥彤攝）

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