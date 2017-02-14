國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
2017-02-14 01:17
〔記者余衡／新北報導〕由蝶戀花旅行社所舉辦的武陵農場賞櫻團，晚間回程時在國道發生遊覽車翻覆意外，造成32死12傷重大傷亡，最新送醫名單如下，死亡名單則還在統計中。、許永珠（63）
受傷送醫：
戴佑珊（22）、李東榮（64）、李呂芬香（56）、黃魏月秀（60）、張甫慈（59）、潘玉釵（54）、孫培中（63）、楊世煥（43）、蕭秀華（54）、許永珠（63）。
狀況待查：
李曉柔（34）、曾郁婷（61）、劉崇基（64）、許麗鴦（59）、莊美麗（56）、魏蔡月美（65）、黃永富（69）、蕭麗香（68）、陳玉瑩（40）、阮紅雲（35）、歐娟如（50）、蕭陳香（67）、張文富（57）、呂怡臻（22）、蔣玉雪（59）、古正仁（66）、鍾智惠（47）、劉福光（62）、樂松菊（63）、鄧文瑜（60）、鄧秀蓮（58）、劉淑潤（69）、張素卿（65）、李敏惠（39）、方美霞（50）、陳清團（63）、連國淵（65）、林秀滿（64）、陳秀月（48）、許秀琴（47）、李傳海（63）、黎鳳儀（61）、蕭如進（58，導遊）、康育薰（駕駛）。
|編號
|姓名
|出生年
|地址
|送醫醫院
|1
|樂松菊
|43
|臺北市中山區
|2
|鄧文瑜
|46
|臺北市中山區
|3
|鄧秀蓮
|48
|臺北市中山區
|4
|劉福潤
|37
|桃園市平鎮區
|5
|張素卿
|41
|桃園市平鎮區
|6
|方美霞
|56
|桃園市桃園區
|7
|潘玉釵
|52
|新北市金山區
|內湖三總
|8
|黃魏月秀
|46
|臺北市內湖區
|北醫附醫
|9
|李呂芬香
|50
|臺北市大同區
|新店慈濟
|10
|李東榮
|42
|臺北市大同區
|新店慈濟
|11
|許永珠
|43
|臺北市北投區
|北醫附醫
|12
|連國淵
|41
|新北市新店區
|13
|林秀滿
|42
|新北市新店區
|14
|陳秀月
|58
|臺北市松山區
|15
|許秀琴
|59
|臺北市大安區
|16
|李傳海
|43
|臺北市中山區
|17
|黎鳳儀
|45
|臺北市中山區
|18領隊
|蕭如進
|48
|新北市泰山區
|19
|孫培中
|43
|臺北市中山區
|萬芳醫院
|20
|李敏惠
|67
|桃園市蘆竹區
|21
|陳清團
|43
|臺北市北投區
|22
|李曉柔
|72
|臺北市中山區
|23
|曾郁婷
|45
|新北市新店區
|24
|劉崇基
|42
|新北市金山區
|25
|李麗鴦
|47
|新北市金山區
|26
|莊美麗
|50
|新北市金山區
|27
|魏蔡月美
|41
|新北市金山區
|28
|黃永富
|37
|臺北市信義區
|29
|蕭麗香
|38
|臺北市信義區
|30
|陳玉瑩
|66
|臺北市文山區
|31
|阮紅雲
|71
|新北市新店區
|32
|張甫慈
|47
|臺北市中正區
|臺北國泰
|33
|歐娟如
|56
|臺北市中正區
|34
|古正仁
|40
|臺北市中正區
|35
|蕭陳香
|39
|臺北市北投區
|36
|楊世煥
|63
|新北市三重區
|內湖三總
|37
|鍾智惠
|59
|新北市中和區
|38
|蕭秀華
|52
|臺北市文山區
|汐止國泰
|39
|張文富
|49
|臺北市文山區
|40
|呂怡臻
|84
|臺北市中山區
|41
|戴佑珊
|84
|新北市汐止區
|聯醫仁愛院區
|42
|蔣玉雪
|47
|臺北市中山區
|43
|劉福光
|47
|臺北市中山區
|44司機
|康育薰
|資料來源：北市府應變小組
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