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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表

2017-02-14  01:17

〔記者余衡／新北報導〕由蝶戀花旅行社所舉辦的武陵農場賞櫻團，晚間回程時在國道發生遊覽車翻覆意外，造成32死12傷重大傷亡，最新送醫名單如下，死亡名單則還在統計中。、許永珠（63）

受傷送醫：

戴佑珊（22）、李東榮（64）、李呂芬香（56）、黃魏月秀（60）、張甫慈（59）、潘玉釵（54）、孫培中（63）、楊世煥（43）、蕭秀華（54）、許永珠（63）。

狀況待查：

李曉柔（34）、曾郁婷（61）、劉崇基（64）、許麗鴦（59）、莊美麗（56）、魏蔡月美（65）、黃永富（69）、蕭麗香（68）、陳玉瑩（40）、阮紅雲（35）、歐娟如（50）、蕭陳香（67）、張文富（57）、呂怡臻（22）、蔣玉雪（59）、古正仁（66）、鍾智惠（47）、劉福光（62）、樂松菊（63）、鄧文瑜（60）、鄧秀蓮（58）、劉淑潤（69）、張素卿（65）、李敏惠（39）、方美霞（50）、陳清團（63）、連國淵（65）、林秀滿（64）、陳秀月（48）、許秀琴（47）、李傳海（63）、黎鳳儀（61）、蕭如進（58，導遊）、康育薰（駕駛）。

編號 姓名 出生年 地址 送醫醫院
1 樂松菊 43 臺北市中山區
2 鄧文瑜 46 臺北市中山區
3 鄧秀蓮 48 臺北市中山區
4 劉福潤 37 桃園市平鎮區
5 張素卿 41 桃園市平鎮區
6 方美霞 56 桃園市桃園區
7 潘玉釵 52 新北市金山區 內湖三總
8 黃魏月秀 46 臺北市內湖區 北醫附醫
9 李呂芬香 50 臺北市大同區 新店慈濟
10 李東榮 42 臺北市大同區 新店慈濟
11 許永珠 43 臺北市北投區 北醫附醫
12 連國淵 41 新北市新店區
13 林秀滿 42 新北市新店區
14 陳秀月 58 臺北市松山區
15 許秀琴 59 臺北市大安區
16 李傳海 43 臺北市中山區
17 黎鳳儀 45 臺北市中山區
18領隊 蕭如進 48 新北市泰山區
19 孫培中 43 臺北市中山區 萬芳醫院
20 李敏惠 67 桃園市蘆竹區
21 陳清團 43 臺北市北投區
22 李曉柔 72 臺北市中山區
23 曾郁婷 45 新北市新店區
24 劉崇基 42 新北市金山區
25 李麗鴦 47 新北市金山區
26 莊美麗 50 新北市金山區
27 魏蔡月美 41 新北市金山區
28 黃永富 37 臺北市信義區
29 蕭麗香 38 臺北市信義區
30 陳玉瑩 66 臺北市文山區
31 阮紅雲 71 新北市新店區
32 張甫慈 47 臺北市中正區 臺北國泰
33 歐娟如 56 臺北市中正區
34 古正仁 40 臺北市中正區
35 蕭陳香 39 臺北市北投區
36 楊世煥 63 新北市三重區 內湖三總
37 鍾智惠 59 新北市中和區
38 蕭秀華 52 臺北市文山區 汐止國泰
39 張文富 49 臺北市文山區
40 呂怡臻 84 臺北市中山區
41 戴佑珊 84 新北市汐止區 聯醫仁愛院區
42 蔣玉雪 47 臺北市中山區
43 劉福光 47 臺北市中山區
44司機 康育薰
資料來源：北市府應變小組

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  • 國道賞櫻團遊覽車翻覆，車齡竟已19年。（記者姚岳宏攝）

    國道賞櫻團遊覽車翻覆，車齡竟已19年。（記者姚岳宏攝）

  • 這場意外造成32死12傷。（記者姚岳宏攝）

    這場意外造成32死12傷。（記者姚岳宏攝）

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