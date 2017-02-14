國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表

2017-02-14 01:17

〔記者余衡／新北報導〕由蝶戀花旅行社所舉辦的武陵農場賞櫻團，晚間回程時在國道發生遊覽車翻覆意外，造成32死12傷重大傷亡，最新送醫名單如下，死亡名單則還在統計中。、許永珠（63）

受傷送醫：

戴佑珊（22）、李東榮（64）、李呂芬香（56）、黃魏月秀（60）、張甫慈（59）、潘玉釵（54）、孫培中（63）、楊世煥（43）、蕭秀華（54）、許永珠（63）。

狀況待查：

李曉柔（34）、曾郁婷（61）、劉崇基（64）、許麗鴦（59）、莊美麗（56）、魏蔡月美（65）、黃永富（69）、蕭麗香（68）、陳玉瑩（40）、阮紅雲（35）、歐娟如（50）、蕭陳香（67）、張文富（57）、呂怡臻（22）、蔣玉雪（59）、古正仁（66）、鍾智惠（47）、劉福光（62）、樂松菊（63）、鄧文瑜（60）、鄧秀蓮（58）、劉淑潤（69）、張素卿（65）、李敏惠（39）、方美霞（50）、陳清團（63）、連國淵（65）、林秀滿（64）、陳秀月（48）、許秀琴（47）、李傳海（63）、黎鳳儀（61）、蕭如進（58，導遊）、康育薰（駕駛）。

編號 姓名 出生年 地址 送醫醫院 1 樂松菊 43 臺北市中山區 2 鄧文瑜 46 臺北市中山區 3 鄧秀蓮 48 臺北市中山區 4 劉福潤 37 桃園市平鎮區 5 張素卿 41 桃園市平鎮區 6 方美霞 56 桃園市桃園區 7 潘玉釵 52 新北市金山區 內湖三總 8 黃魏月秀 46 臺北市內湖區 北醫附醫 9 李呂芬香 50 臺北市大同區 新店慈濟 10 李東榮 42 臺北市大同區 新店慈濟 11 許永珠 43 臺北市北投區 北醫附醫 12 連國淵 41 新北市新店區 13 林秀滿 42 新北市新店區 14 陳秀月 58 臺北市松山區 15 許秀琴 59 臺北市大安區 16 李傳海 43 臺北市中山區 17 黎鳳儀 45 臺北市中山區 18領隊 蕭如進 48 新北市泰山區 19 孫培中 43 臺北市中山區 萬芳醫院 20 李敏惠 67 桃園市蘆竹區 21 陳清團 43 臺北市北投區 22 李曉柔 72 臺北市中山區 23 曾郁婷 45 新北市新店區 24 劉崇基 42 新北市金山區 25 李麗鴦 47 新北市金山區 26 莊美麗 50 新北市金山區 27 魏蔡月美 41 新北市金山區 28 黃永富 37 臺北市信義區 29 蕭麗香 38 臺北市信義區 30 陳玉瑩 66 臺北市文山區 31 阮紅雲 71 新北市新店區 32 張甫慈 47 臺北市中正區 臺北國泰 33 歐娟如 56 臺北市中正區 34 古正仁 40 臺北市中正區 35 蕭陳香 39 臺北市北投區 36 楊世煥 63 新北市三重區 內湖三總 37 鍾智惠 59 新北市中和區 38 蕭秀華 52 臺北市文山區 汐止國泰 39 張文富 49 臺北市文山區 40 呂怡臻 84 臺北市中山區 41 戴佑珊 84 新北市汐止區 聯醫仁愛院區 42 蔣玉雪 47 臺北市中山區 43 劉福光 47 臺北市中山區 44司機 康育薰 資料來源：北市府應變小組