遊覽車翻覆32死 導遊出事前3小時才分享櫻花照

導遊蕭如進臉書滿滿都是旅行的照片。（記者黃捷翻攝）

2017-02-14 01:26

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花旅行社「武陵農場賞櫻團」的遊覽車，昨晚9時許在高速公路上翻覆，車內44人中有32人死亡，12人受傷送醫。

其中，導遊蕭如進在事發3小時前，才將個人臉書封面照換成美麗的櫻花照，還在臉書分享數張照片，「蝶戀花旅行社之武陵農場一日遊，蕭帥隨手拍於2017/02/13」。