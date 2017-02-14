| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
 首頁 > 社會

遊覽車翻覆32死 導遊出事前3小時才分享櫻花照

導遊蕭如進臉書滿滿都是旅行的照片。（記者黃捷翻攝）

2017-02-14  01:26

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花旅行社「武陵農場賞櫻團」的遊覽車，昨晚9時許在高速公路上翻覆，車內44人中有32人死亡，12人受傷送醫。

其中，導遊蕭如進在事發3小時前，才將個人臉書封面照換成美麗的櫻花照，還在臉書分享數張照片，「蝶戀花旅行社之武陵農場一日遊，蕭帥隨手拍於2017/02/13」。

廣告
  • 導遊蕭如進在事發3小時前，才將個人臉書封面照換成美麗的櫻花照。（圖擷取自臉書）

    導遊蕭如進在事發3小時前，才將個人臉書封面照換成美麗的櫻花照。（圖擷取自臉書）

  • 蕭如進在臉書分享數張照片。（圖擷取自臉書）

    蕭如進在臉書分享數張照片。（圖擷取自臉書）

  • 導遊蕭如進臉書滿滿都是旅行的照片。（記者黃捷翻攝）

    導遊蕭如進臉書滿滿都是旅行的照片。（記者黃捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：遊覽車翻覆32死 導遊出事前3小時才分享櫻花照


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.