國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
2017-02-14 01:37
〔記者王冠仁／台北報導〕昨天（13日）發生在國道5號上的遊覽車翻覆重大意外，截至目前已經有32人身亡，12人受傷。救難人員搜救過程當中，發現遊覽車自進入國道5號銜接國道3號的轉彎處時，約在彎道中央處先是擦撞右側護欄。
遊覽車疑因車速過快，導致翻覆過程中車頂遭「斬首」整片被切除，車內乘客在車輛失去車頂後，右側乘客先是直接掉落出車外，有些乘客遭飛散的零件、雜物擊中，甚至被車體壓住致死。
至於左側乘客較為幸運，沒有受到車身擦撞右側護欄的衝擊，消防員也說，此次救出送醫且幸運生還的12位乘客，大多都是坐在車內左側。救難人員根據乘客遭拋飛的數目推測，意外發生時車內乘客恐怕大多都沒繫上安全帶。
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