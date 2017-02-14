國5遊覽車翻覆家屬趕往二殯 家屬：跑5間醫院找不到人

2017-02-14 01:12

〔記者張凱翔／台北報導〕國道五號遊覽車事故造成32人死亡、12人受傷，已經有近30名家屬趕往木柵第二殯儀館等待家人遺體。其中一名家屬說，她在家看電視才知道女兒搭乘的遊覽車發生意外，立刻由先生開車出門，跑遍慈濟、萬芳等5家醫院卻都找不到人，也不知女兒是否存活。院方人員叫他們到二殯等等看遺體，現在已有近30名處境相同的家屬在此等待。