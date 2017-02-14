| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
 首頁 > 社會

國五嚴重車禍 林全：盡力協助努力善後

2017-02-14  01:04

〔中央社〕國道發生嚴重車禍，行政院長林全今天表示，發生嚴重車禍感到非常難過、悲哀，將盡力協助家屬，做好善後工作，待事情告一段落後會深深檢討。

國道5接國道3南下車道，靠近台北市南港的大轉彎處，今晚約9時有一輛大客車翻落邊坡，多人受困車內。消防人員雖出動救人，但傷亡慘重。台北醫學大學附設醫院收治3名患者，其中男性傷勢特別嚴重。

林全深夜先到萬芳醫院，再到北醫附醫探視傷者。他在北醫附醫急診室前發表談話表示，發生這起重大車禍，「感到非常難過、悲哀」。

林全說，有4名傷者送到萬芳，但其中2名已經往生，另外2名也在非常緊急狀態。根據台北市長柯文哲分析，情況也相當嚴重，不是很樂觀。到北醫也是希望了解整個狀況。

他說，現階段會盡力協助家屬，現場相關鑑定工作也會盡快處理，並希望醫院能盡量幫忙。政府也會跟台北市、新北市政府努力，做好善後。

林全也說，檢討的部分，會在事情確認之後「深深檢討」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：國五嚴重車禍 林全：盡力協助努力善後


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.