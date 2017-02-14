蝶戀花導遊出事前才曬櫻花照 親友臉書留言祈福

2017-02-14 01:57

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社一遊覽車13日晚間在國道翻覆，目前造成32死12傷。其中，導遊蕭如進在當天下午6時許還在臉書分享賞櫻照，沒想到返程出意外，不少親友聞訊在臉書留言祈福。

13日晚上9時許，隸屬台北市蝶戀花旅行社的一輛遊覽車，行經國道5號接國道3號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡，造成多人死傷。

而在車禍前數小時，導遊蕭如進還把臉書封面換成櫻花照，並分享數張照片，「蝶戀花旅行社之武陵農場一日遊，蕭帥隨手拍於2017/02/13」。

蕭如進疑也在這場車禍中喪命，有網友表示，「各位...報告一件不好的消息，蕭爸走了...祝他一路好走我們這些離職的前司機都很不捨他是個大好人」，不少熟識蕭的網友紛紛在臉書留言RIP、一路好走，「我也有參加12/4嘉義那團，真的希望不要看到壞消息」、「很熱心的人，怎麼會是他，真不敢相信」、「蕭帥~這是你最後的作品，一路好走，任務結束了。」

至於蕭如進詳細情況，仍待相關單位確認公布。