遊覽車事故 林全探視傷者：會做適當檢討

2017-02-14 00:50

〔記者張議晨、吳亮儀／台北報導〕國道五號遊覽車事故造成32人死亡、12人傷，有4名傷者送往北市萬芳醫院，但有2名到院前就無呼吸心跳，經急救仍回天乏術，另外2名傷者院方仍極力搶救。而台北市長柯文哲、行政院長林全也在0點18分左右，先後抵達萬芳醫院了解狀況，不過二人聽完院方報告傷者狀況後，未多作表示即離去，停留時間僅不到五分鐘。

林全也到北醫附醫探視傷者，他表示，就他了解，目前一些傷患的狀況不樂觀，政府和醫院會盡力協助，會協助鑑定等。林全說，政府能提供的協助，會和雙北市政府一起努力，之後會做適當的檢討。

行政院發言人徐國勇說，院長第一時間知道消息後，第一時間就指示衛福部啟動緊急傷患救治，但因有32人死亡，人數眾多，院長也已指示法務部及士林地檢署，請檢察官全力完成死者報驗程序，讓死者家屬安心，至於傷患部分則指示各醫院盡全力搶救。

由於該輛遊覽車車齡已近20年，媒體詢問未來院方如何做相關處理，徐國勇則說，目前先把緊急狀況處理完以後，會做相關研議及探討。

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