遊覽車翻車釀32死 資深警消：現場宛如人間煉獄

2017-02-14 01:07

〔記者曾健銘、徐聖倫／新北報導〕國道5號13日晚間9時許發生嚴重事故，滿載44名乘客的遊覽車行經國道5號連接國道3號南下交流道1處左彎時，遊覽車突然失控翻落右側邊坡，釀成32死12傷的慘劇，據現場搶救人員表示，現場斷肢散落一地，血流成河，宛如人間煉獄，就連資深警消也不禁倒吸一口氣：「沒見過這麼慘的！」

現場搶救人員表示，當時獲報抵達現場時嚇了一跳，因為遊覽車車頂已被削掉，邊坡上斷肢四散，進入車內後場景更令人怵目驚心，大多數乘客疑似未繫安全帶，翻車後被強大的作用力甩至同一側，全堆疊在一起，且車頂遭削毀，部分乘客被甩出車外遭車體重壓，死亡乘客幾乎體無完膚，現場血肉模糊、血流成河，宛如人間煉獄，經上百名警消搶救，44名乘客已在稍早11時許全數救出。