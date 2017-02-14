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國道5車禍 柯文哲：二殯成立緊急中心

2017-02-14  00:38

〔中央社〕國道5發生遊覽車重大車禍，台北市災害應變中心2級開設，市長柯文哲今晨受訪時說，二殯會成立緊急處理中心，因應檢方勘驗；社會局長許立民表示，因車禍死亡會補助急難金新台幣2萬元。

國道5號接國道3號南下車道13日晚間發生嚴重車禍，現場警消指出，統計截至晚上11時49分止，共有32人明顯死亡（30人未送醫、2人送醫後不治）、12人住院治療中。

案發後，台北市災害應變中隨即在晚間10時即時2級開設，柯文哲聽完各局處報告後受訪時表示，案發後，隨即建立指揮通訊系統，副市長鄧家基則是到現場了解狀況，傷者分散在6家醫院，社會局也已派人到6家醫院協助家屬，且二殯也會成立緊急處理中心，因應檢方勘驗。

至於遊覽車上是否為里長團，柯文哲說，以市府的立場是先救治，非緊急救治的事後處理，先救治傷者，安置死者，其他問題之後再處理。

至於急難救助金部分，社會局長許立民說，傷者會補助5000元，死者則是2萬元，且已派市府同仁到醫院協助傷者和赴殯儀館，以救助傷者為先，死亡部分殯儀館會做必要處理。

柯文哲聽完各局處報告後，隨即至萬芳醫院及醫院探視傷者，然後轉往市立第二殯儀館關切往生者後事處理。

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標題：國道5車禍 柯文哲：二殯成立緊急中心


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