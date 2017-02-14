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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
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國道翻覆意外32死 出事遊覽車車頂被「斬首」

2017-02-14  00:55

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天（13日）晚上發生在國道五號的翻車意外，截止目前為止已經有32人喪命。消防人員方才找來大型吊車將翻覆的遊覽車自邊坡吊起，赫然發現遊覽車幾乎被「斬首」，車頂整塊被完整切掉。

消防員研判，意外原因極有可能是車速過快又遇上彎道，車輛才會與護欄摩擦10多公尺後翻覆並導致車頂受損。

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  • 遊覽車車頂遭削除。（記者王冠仁攝）

    遊覽車車頂遭削除。（記者王冠仁攝）

  • 遊覽車車頂遭削除。（記者王冠仁攝）

    遊覽車車頂遭削除。（記者王冠仁攝）

  • 遊覽車車頂遭削除。（記者王冠仁攝）

    遊覽車車頂遭削除。（記者王冠仁攝）

  • 遊覽車車頂遭削除。（記者王冠仁攝）

    遊覽車車頂遭削除。（記者王冠仁攝）

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標題：國道翻覆意外32死 出事遊覽車車頂被「斬首」


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