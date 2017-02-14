遊覽車翻覆32死 北市發救助金傷者5千、死者2萬

2017-02-14 00:21

〔記者何世昌／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社賞櫻團，今晚在南港發生遊覽車翻覆，目前釀32死、12傷。由於死傷慘重，北市府災害應變中心二級開設，台北市長柯文哲在現場坐鎮。

昨晚23時50分許，柯文哲出面接受聯訪。柯表示，事情發生後，透過電話、Line群組建立指揮通訊系統；鄧副市長到現場，他則到緊急應變中心。傷者現分散在6家醫院（萬芳、北醫、仁愛、慈濟、國泰、三總）急救，社會局已派員協助。

柯文哲表示，台北第二殯儀關會成立「緊急處理中心」，因為檢察官要開始驗屍了。凡死者都會送往二殯，傷者在上述6間醫院救治。他強調，傷者先救治，死者要安置；至於其他問題，以後再處理。

社會局長許立民表示，北市府針對傷者、死者分別發放5000元、2萬元救助金。