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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
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遊覽車翻覆32死 北市發救助金傷者5千、死者2萬

2017-02-14  00:21

〔記者何世昌／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社賞櫻團，今晚在南港發生遊覽車翻覆，目前釀32死、12傷。由於死傷慘重，北市府災害應變中心二級開設，台北市長柯文哲在現場坐鎮。

昨晚23時50分許，柯文哲出面接受聯訪。柯表示，事情發生後，透過電話、Line群組建立指揮通訊系統；鄧副市長到現場，他則到緊急應變中心。傷者現分散在6家醫院（萬芳、北醫、仁愛、慈濟、國泰、三總）急救，社會局已派員協助。

柯文哲表示，台北第二殯儀關會成立「緊急處理中心」，因為檢察官要開始驗屍了。凡死者都會送往二殯，傷者在上述6間醫院救治。他強調，傷者先救治，死者要安置；至於其他問題，以後再處理。

社會局長許立民表示，北市府針對傷者、死者分別發放5000元、2萬元救助金。

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  • 柯文哲表示，台北第二殯儀關會成立「緊急處理中心」，因為檢察官要開始驗屍了。凡死者都會送往二殯，傷者在上述6間醫院救治。（記者何世昌攝）

    柯文哲表示，台北第二殯儀關會成立「緊急處理中心」，因為檢察官要開始驗屍了。凡死者都會送往二殯，傷者在上述6間醫院救治。（記者何世昌攝）

  • 國道遊覽車翻覆。北市社會局長許立民表示，北市府針對傷者、死者分別發放5000元、2萬元救助金。（記者羅沛德攝）

    國道遊覽車翻覆。北市社會局長許立民表示，北市府針對傷者、死者分別發放5000元、2萬元救助金。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 國道5號 急難救助金 救助金 柯文哲 遊覽車 遊覽車翻覆
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