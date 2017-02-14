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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
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遊覽車翻覆滑行車頂磨爛 消防：乘客被摔出死亡

警消合力將死者抬出。（記者陳薏云翻攝）

2017-02-14  00:32

〔記者陳薏云／新北報導〕今天晚上9時許，隸屬台北市蝶戀花旅行社的一輛遊覽車，行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。遊覽車內共有44人，共造成32死12人送醫，現場第一現消防人員獲報抵達，發現遊覽車頂已經被磨爛，且護欄外的邊坡都是屍體，車頂則是被擠壓變形。

現場消防員表示，當時一到現場，就看到遊覽車頂完全變形，而邊坡布滿多具屍體，甚至有人肢體已經明顯變形，現場消防員看到都表示：「怎麼會這麼嚴重」。第一時間救援影片中，警消齊力以白布、帆布將屍體一具具從邊坡抬出，但因沒位子放，只好先放置在高速公路旁。

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  • 現場邊坡堆滿屍體。（記者陳薏云翻攝）

    現場邊坡堆滿屍體。（記者陳薏云翻攝）

  • 現場邊坡堆滿屍體。（記者陳薏云翻攝）

    現場邊坡堆滿屍體。（記者陳薏云翻攝）

  • 現場邊坡堆滿屍體。（記者陳薏云翻攝）

    現場邊坡堆滿屍體。（記者陳薏云翻攝）

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標題：遊覽車翻覆滑行車頂磨爛 消防：乘客被摔出死亡


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