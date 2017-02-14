遊覽車翻覆 仁愛醫院一人生命跡象穩定
2017-02-14 00:37
〔記者鍾泓良／台北報導〕一輛遊覽車昨晚9時多，行經國道五號接國道三號翻落邊坡。其中一位傷者送至仁愛醫院。仁愛醫院急診科主任賴昭智表示，戴女生命跡象穩定，顏面骨、右腳掌均有骨折，而臉部許多挫傷跟撕裂傷，目前已進駐加護病房。
賴昭智說，目前了解戴女為汐止人，但目前仍未連絡上家屬。
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