遊覽車事故 萬芳醫院4傷者2名死亡2人搶救中

2017-02-14 00:20

〔記者張議晨／台北報導〕國道五號接國道三號南下往木柵轉彎處，今晚9時許一輛遊覽車翻落邊坡，其中有四名傷者後送台北市立萬芳醫院搶救，但有兩名到院前就無呼吸心跳，經急救仍無法挽回性命，另外二名傷者目前仍在急救，但生命狀況危急。

台北市立萬芳醫院副院長白冠壬表示，院內約今晚九時收到通知，便立即啟動大量傷患機制，有七十多名醫護人員立即回到醫院協助，目前收治四位病人，二男二女，但有兩位一男一女到院前就無呼吸心跳，由於二位傷患都遭受嚴重腹腔部骨折及腦部外傷，經搶救仍無法挽回生命。

白冠壬說，另外二位病人目前仍在積極搶救，一位已送到開刀房，另外一位則待進一步血管攝影後再做處理。

白冠壬指出，二位傷者都有嚴重血胸、氣胸及多重性骨折等，年齡約介於五十至七十歲之間但還無法確定身分，目前生命狀況危急，已插管搶救，醫療團隊會繼續努力。