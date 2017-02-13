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國五遊覽車翻覆意外 乘客名單一覽表

2017-02-13  23:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天晚上9時許，隸屬台北市蝶戀花旅行社的一輛遊覽車，行經國道五號接國道三號南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。遊覽車內含司機共有44人，其中32人死亡，12人受傷送醫。

遊覽車上人員名單包括：李曉柔、曾郁婷、劉崇基、許麗鴦、莊美麗、魏蔡月美、黃永富、蕭麗香、陳玉瑩、阮紅雲、張甫慈、歐娟如、古正仁、蕭陳香、楊世煥、鍾智惠、蕭秀華、張文富、呂怡臻、戴佑珊、蔣玉雪、劉福光、樂松菊、孫培中、鄧文瑜、鄧秀蓮、劉淑潤、張素卿、李敏惠、方美霞、潘玉釵、黃魏月秀、李呂芬香、李東榮、許永珠、陳清團、連國淵、林秀滿、陳秀月、李傳海、黎鳳儀、蕭如進、康育薰。（一人姓名無法辨識）

（正確名字依蝶戀花公司公布為準）

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  • 蝶戀花旅行社賞櫻團，遊覽車上人員一覽表。（民眾提供）

    蝶戀花旅行社賞櫻團，遊覽車上人員一覽表。（民眾提供）

  • 蝶戀花旅行社賞櫻團，遊覽車上人員一覽表。紅框處為無法辨識的姓名。（民眾提供）

    蝶戀花旅行社賞櫻團，遊覽車上人員一覽表。紅框處為無法辨識的姓名。（民眾提供）

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