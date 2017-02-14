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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
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國五重大車禍 傷者送汐止國泰

2017-02-14  00:32

〔記者李雅雯、俞肇福／新北報導〕國道五號今晚（12日）發生重大車禍，一輛載著長青團玩武陵一日賞櫻遊的遊覽車，在行經國道五號準備進入國道三號時，疑似因為車速過快和駕駛過度疲勞而衝出護欄，翻落邊坡，目前最新數字統計，共有32人死亡，12位傷者送往汐止國泰和其他各個醫院。

昨晚10點許，50多歲蕭姓婦人意識清楚送汐止國泰，左手腕骨折、全身多處擦傷，目前送至外科加護病房觀察中。

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  • 今天晚上9時許，一輛遊覽車行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。（記者羅沛德攝）

    今天晚上9時許，一輛遊覽車行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。（記者羅沛德攝）

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標題：國五重大車禍 傷者送汐止國泰


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