國五重大車禍 傷者送汐止國泰

2017-02-14 00:32

〔記者李雅雯、俞肇福／新北報導〕國道五號今晚（12日）發生重大車禍，一輛載著長青團玩武陵一日賞櫻遊的遊覽車，在行經國道五號準備進入國道三號時，疑似因為車速過快和駕駛過度疲勞而衝出護欄，翻落邊坡，目前最新數字統計，共有32人死亡，12位傷者送往汐止國泰和其他各個醫院。

昨晚10點許，50多歲蕭姓婦人意識清楚送汐止國泰，左手腕骨折、全身多處擦傷，目前送至外科加護病房觀察中。