遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
2017-02-14 01:19
遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）
〔記者王冠仁、張文川、陳薏云／台北報導〕蝶戀花遊覽車公司一輛滿載賞櫻遊客的遊覽車，昨晚返程途中在國道五號翻覆至護欄外。根據後方車輛的行車紀錄器顯示，該輛遊覽車從國道5號接國道3號南下往木柵的大轉彎處時，原行駛在右側車道的車輛卻不斷滑向左邊，最後刮擦了水泥護欄十多公尺後翻覆邊坡，路上的路標都被刮下來。
記者現場觀察發現，在遊覽車翻覆停止點的後方，右方護欄有一道長達約十餘公尺的明顯磨擦痕跡，沿線反光板、反光條、轉彎路標都被刮落到地面，可見遊覽車翻前曾劇烈撞擊右側護欄，力道猛烈，終究失控翻出路面而整車摔出邊坡外，現場悚目驚心。
這場意外，車上原有包含司機及領隊共44人，最後造成32死12人送醫，現場第一現消防人員獲報抵達，發現遊覽車頂已經被磨爛，且護欄外的邊坡都是屍體，車頂則是被擠壓變形。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 國道遊覽車翻覆 賞櫻團32死12送醫
- 國五遊覽車翻覆意外 乘客名單一覽表
- 老夫妻賞櫻國道遇劫獲救：車子突然不穩就翻了！
- 國道車禍原因 賀陳旦：檢察官指揮調查中
- 遊覽車國道翻覆32死 歷年遊覽車重大事故回顧
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 9.5億威力彩頭獎1注獨得 獎落桃園中壢
- 年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
- 修杰楷噴父愛也能放閃 幫咘咘買衣就為賈靜雯開心
- 維納斯的呢喃（2／13～2／19）
- 燒聲一定是感冒久咳嗎？醫師：不一定、病因多
- 熱比婭：想訪台 但不想添蔡政府麻煩
- 自由共和國》吳豐山／整頓國家財政最是當務之急
- （獨家）阿妹好貼心 為讓歌神護嗓決定這麼做...
- 粉碎情人節遊行
- 宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
- 一例一休薪資縮水 基層勞工哀鴻遍野
- 新住民鼓吹挖洞 莎莎爆粗口
- 為歌仔戲募新血 陳亞蘭海選接班人
- 防DDOS攻擊 專家︰兩面向著手
- 中市社會局將選出12位最有貢獻志工 製成月曆
- 胡歌回母校當評委！ 網虧：不能正常發揮了
- 進口柴油家庭號旅行車-1
- 新北徵垃圾車駕駛 5碩士來叩關
- 遊賞台灣350年創作 鹽水新建台灣古典詩文學步道
- 指甲「突然」黑一塊 多半瘀血不是癌
- 自由共和國》劉克襄／我們繼續在蓋茅草屋
- 滅火器石垣島報恩 楊大正女友夫唱婦隨
- 陳世念「破病」照上 裕隆港都開胡
- 400頭鯨魚擱淺死亡紐西蘭 保育人員在鯨屍戳洞只為了...
- 11處榮家 開放民眾自費安養
- 哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟
- 退休警默默送愛心 各方揪團加入好溫馨
- 石門水庫吃緊 擬加強總量管制
- 郭書瑤會通靈 頂豬哥亮頭腿開流口水
- 落枕沒先發 余德龍代打助破蛋
- 佳樂水「陸蟹廊道」完工 盼救500「路殺」蟹媽媽
- 〈真愛部落格〉我們要結婚了！
- 散佈地震樓倒謠言 始作俑者稱開玩笑
- 台南整排黑板樹遭斷頭剷除 找不到兇手！
- 農友轟農地失守 議長認合理合法
- 《自由廣場》台灣禽流感H5N6的防疫準備好了嗎？
- 日本大學生1分鐘啪啪啪296次 破世界紀錄
- 頭份代表會推Wifi免費用 公所擔憂...
- 《自由廣場》給國營事業董事長的一封信
- 金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分