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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
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遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光

遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

2017-02-14  01:19

〔記者王冠仁、張文川、陳薏云／台北報導〕蝶戀花遊覽車公司一輛滿載賞櫻遊客的遊覽車，昨晚返程途中在國道五號翻覆至護欄外。根據後方車輛的行車紀錄器顯示，該輛遊覽車從國道5號接國道3號南下往木柵的大轉彎處時，原行駛在右側車道的車輛卻不斷滑向左邊，最後刮擦了水泥護欄十多公尺後翻覆邊坡，路上的路標都被刮下來。

記者現場觀察發現，在遊覽車翻覆停止點的後方，右方護欄有一道長達約十餘公尺的明顯磨擦痕跡，沿線反光板、反光條、轉彎路標都被刮落到地面，可見遊覽車翻前曾劇烈撞擊右側護欄，力道猛烈，終究失控翻出路面而整車摔出邊坡外，現場悚目驚心。

這場意外，車上原有包含司機及領隊共44人，最後造成32死12人送醫，現場第一現消防人員獲報抵達，發現遊覽車頂已經被磨爛，且護欄外的邊坡都是屍體，車頂則是被擠壓變形。

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  • 遊覽車左彎失控，原行駛在右側車道卻不斷滑向左邊，最後刮擦了水泥護欄十多公尺後翻覆邊坡。（擷自影片畫面）

    遊覽車左彎失控，原行駛在右側車道卻不斷滑向左邊，最後刮擦了水泥護欄十多公尺後翻覆邊坡。（擷自影片畫面）

  • 遊覽車原行駛在右側車道。（擷自影片畫面）

    遊覽車原行駛在右側車道。（擷自影片畫面）

  • 遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

    遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

  • 遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

    遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

  • 遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

    遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

  • 遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

    遊覽車刮擦水泥護欄十多公尺，路標都被刮下來。（記者王冠仁攝）

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