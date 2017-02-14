國道翻車事件 北醫附醫3人傷勢不穩定

國道翻覆意外，已有三名患者被送到北醫附醫治療。（記者姚岳宏攝）

2017-02-14 01:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕國道翻覆意外，已有三名患者被送到北醫附醫治療，院方指出，三人雖有意識，但傷勢都不穩定。

男性傷者右邊顏面骨折、插管中、左前臂骨折、左胸肋骨多處骨折合併氣血胸，情況不穩定。

60歲女性右手肘挫傷、深度撕裂傷。另一名62歲女性右側肋骨骨折、左鎖骨骨折，合併氣血胸。目前三人都送送加護病房。