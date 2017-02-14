遊覽車國道翻覆32死 報驗、偵查將由士檢負責

2017-02-14 00:06

［記者黃捷／台北報導］「蝶戀花」旅行社公司的一輛遊覽車今晚9時許在高速公路上翻覆，造成32人死亡、12人輕重傷送醫，檢警調查，事發路段確切地點為國道五號0公里接國道三號南下路段，行政區屬台北市南港區，為士林地檢署管轄，死亡報驗及後續偵查將由士檢負責，主任檢察官吳怡明已率隊趕往現場。

據了解，該輛遊覽車載有44名（含司機）前往武陵農場賞櫻團的遊客，遊覽車屬於蝶戀花遊覽車公司，今天晚上結束旅程，載著遊客回程途中時發生翻覆意外。

警消全力投入搶救，不幸仍有32人死亡，12名傷者分別受輕、重傷，被送往萬芳醫院、國泰醫院、新店慈濟醫院、台北醫學大學附設醫院、內湖三軍總醫院等各大醫院急救。