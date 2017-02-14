國道嚴重車禍 送三總患者生命跡象穩定

2017-02-14 00:11

〔記者林彥彤／台北報導〕國道五號接國道三號南下車道今晚發生嚴重車禍，受傷人員已分別被送往各大醫院搶救，位於內湖的三總醫院目前收治二名患者，狀況穩定。

台北三總表示，共收治1男1女傷者，男性為左側髖關節骨折，女性為右腕骨折，男性將會進行手術，女性右腕會先固定，目前兩人生命跡象穩定。