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國道遊覽車翻覆 蝶戀花：不會逃避法律責任

2017-02-13  23:35

〔記者何世昌、鍾泓良、張議晨、聶瑋齡／台北報導〕國道5號發生南港遊覽車禍案。北市消防局回報，遊覽車內44人，已全數救出，其中28人明顯死亡未送醫，16人受傷送往萬芳、三總、慈濟、北醫、國泰等醫院。

據了解，團員年齡層約落在50到70歲，另也有少數20歲團員。本報記者在案發後抵達位在北市大同區的「社蝶戀花之旅」查看，但旅行社已下班，記者按鈴無人應答。

檢視「蝶戀花之旅」官網，行程主打「俗又大碗」。千元以下行程，例如：佛光大學一日遊，單人團費含保險僅450元，雲林台灣燈會一日遊，單人團費含保險僅550元。1100元行程則安排到「武陵農場櫻花季」或「九族文化村櫻花季」等景點遊玩。便宜行程吸引不少長輩參加。

「蝶戀花之旅」委任律師劉宇哲表示，旅行社不會逃避法律責任，將協助傷者或過世人員或人員做保險理賠。傷者目前分佈在各醫院，旅行社會派人了解。

今晚並非「蝶戀花之旅」首次出團發生憾事。去（2016）年8月曾發生一輛遊覽車，在花蓮太魯閣口開往天祥時，在台八線中橫公路170.1公里處，遭一顆巨石從天而降砸破車頂，當場砸死女乘客王美珠，造成她頭顱碎裂、背部骨折當場死亡。

南港遊覽車禍案發後，網友David989在批踢踢質疑，台灣遊覽車司機超時工作，且素質良莠不齊，曾見過司機一休息就買啤酒狂飲。

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  • 國道5號發生遊覽車禍，北市消防局回報，遊覽車內44人，已全數救出，其中28人明顯死亡未送醫，16人受傷送醫。（記者羅沛德攝）

    國道5號發生遊覽車禍，北市消防局回報，遊覽車內44人，已全數救出，其中28人明顯死亡未送醫，16人受傷送醫。（記者羅沛德攝）

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標題：國道遊覽車翻覆 蝶戀花：不會逃避法律責任


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