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國道賞櫻團遊覽車翻覆28死 車齡竟已19年

2017-02-13  23:23

〔記者謝君臨、甘芝萁／台北報導〕國道發生重大交通意外！昨晚9時許，一輛載滿44名前往武陵農場賞櫻的遊覽車，在行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，疑因車速過快翻落邊坡，其中28人失去生命徵象，16人分送萬芳、國泰、慈濟、北醫，以及三軍總醫院。

公路總局表示，遊覽車屬於蝶戀花遊覽車公司，晚間結束旅程，載著遊客回程途中時發生翻覆意外，旅客多為長者。

經查，該輛遊覽車（ZZ-780）隸屬於友力通運有限公司，於1998年4月出廠，已有19年車齡，下次定檢日是今年4月16日，至於事故車輛駕駛人，公路總局仍在確認中。

觀光局也已成立緊急應變小組，目前尚無法聯繫上蝶戀花旅行社，已請台北市旅行商業同業公會及旅行業全聯會旅行社協助，另亦與相關單位保持密切聯繫中，持續通報。

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  • 國道賞櫻團遊覽車翻覆28死，車齡竟已19年。（記者姚岳宏攝）

    國道賞櫻團遊覽車翻覆28死，車齡竟已19年。（記者姚岳宏攝）

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