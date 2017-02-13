蝶戀花遊覽車28死16傷 網站才推今日賞櫻畫面

2017-02-13 23:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕蝶戀花旅行社推出的武陵農場賞櫻團，今日晚間9時許其中一輛遊覽車行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時突然翻落，救護人員趕抵搶救，但車內44人，救出時其中28人已無生命跡象，十多人受傷。蝶戀花的網站上，還秀出今日賞櫻的直播照吸引旅客參加。

武陵農場賞櫻團是蝶戀花旅行社近期推出的主要旅遊行程，光是今天就有2團出遊，每人參加費用1100元，包含門票、保險、車資及中餐等費用，其中一團從基隆出發，另一團則從蝶戀花旅行社出發，今日下午3時許抵達武陵賞櫻，網站上當時還有現場直播。