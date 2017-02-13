蝶戀花遊覽車28死16傷 網站才推今日賞櫻畫面
2017-02-13 23:23
〔記者吳昇儒／基隆報導〕蝶戀花旅行社推出的武陵農場賞櫻團，今日晚間9時許其中一輛遊覽車行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時突然翻落，救護人員趕抵搶救，但車內44人，救出時其中28人已無生命跡象，十多人受傷。蝶戀花的網站上，還秀出今日賞櫻的直播照吸引旅客參加。
武陵農場賞櫻團是蝶戀花旅行社近期推出的主要旅遊行程，光是今天就有2團出遊，每人參加費用1100元，包含門票、保險、車資及中餐等費用，其中一團從基隆出發，另一團則從蝶戀花旅行社出發，今日下午3時許抵達武陵賞櫻，網站上當時還有現場直播。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 國道遊覽車翻覆 賞櫻團32死12送醫
- 國五遊覽車翻覆意外 乘客名單一覽表
- 最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
- 瘋狂駕駛「大開殺戒」2警負傷 警開20槍制伏
- 蝶戀花遊覽車28死16傷 網站才推今日賞櫻畫面
網友回應
熱門新聞
- 9.5億威力彩頭獎1注獨得 獎落桃園中壢
- 年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
- 《自由廣場》一例一休解套 三點建議
- NBA》暴龍近況不穩 羅利：我們需要些改變
- ＜品牌故事＞45人小公司 讓美商奇異也跟進
- 鴨鵝不分、禽農隱匿／H5N6疫情失控 學者轟防疫慢半拍
- 燒聲一定是感冒久咳嗎？醫師：不一定、病因多
- 鏗鏘集》蔣公嘉言與柱婆真言
- 台南整排黑板樹遭斷頭剷除 找不到兇手！
- 宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
- 一例一休薪資縮水 基層勞工哀鴻遍野
- 賞櫻團翻車 30年來最嚴重公路事故
- 《陰屍路》尤金來台囉 今下午朝聖龍山寺
- 周興哲送小幸運 趕場搶過情人節
- 樹林極限運動場冷清 議員促活用
- （北市）萬大線5度動土 柯第2次參加
- 擴大驅逐無證移民 美爆恐慌
- 美俄破冰更進一步？ 川普、普廷有望會面
- 男大生腦中風 女友跨海求救
- 振永帶旺「B1A4」 3.25登台開唱
- 〈熱門族群〉1月營收淡季不淡 網通股秀成果
- 市定古蹟興濟宮 古禮啟動修復
- 英男吃培根驚見「蛆」 飯店竟扯：那是脆口脂肪
- HBL》雙山冠軍前哨戰 南山全勝晉級
- 情人節壽星先許願 鄭兆行:頭髮長回來
- 國會交流 立委今組團訪美
- 中國捕食穿山甲 為賣相竟灌水泥、注射興奮劑
- 台北燈節閉幕 小奇雞續展
- 佳樂水「陸蟹廊道」完工 盼救500「路殺」蟹媽媽
- 蚵價飆一斤240元 部分店家停賣蚵仔麵線
- 〈活動看板〉瑜伽先導術
- 胡歌回母校當評委！ 網虧：不能正常發揮了
- 都是為了川普 JK羅琳和名嘴互嗆
- 〈愛情黨羽〉晚婚晚生 有點後悔
- （北市）世大運代言費 採購決標「洩密」
- 11處榮家 開放民眾自費安養
- 籃球》VOGUE雜誌專訪 豪哥透露下一個造型
- 修杰楷噴父愛也能放閃 幫咘咘買衣就為賈靜雯開心
- 哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟
- 台灣燈會北港燈區 展示到媽祖聖誕後
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蝶戀花遊覽車28死16傷 網站才推今日賞櫻畫面
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分