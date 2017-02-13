國道遊覽車翻覆意外 現場瀰漫哀戚

慈善團體在現場誦經。（記者王冠仁攝）

2017-02-13 23:29

〔記者王冠仁／台北報導〕今天晚上9點多發生的國道遊覽車翻覆意外，造成嚴重死傷。意外發生後，有慈善團體也趕到現場誦經禱告，慈善團體人員站在罹難者大體旁誦經，場面一片哀淒。

此外，由於仍有乘客被壓在車底，現場仍有大批救護車待命救援，長長的救護車警示燈綿延數十公尺，猶如家屬等待好消息傳出的焦急心情。