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台女遊日車禍身亡 父母今晚帶骨灰返台

2017-02-13  23:19

〔記者姚介修／桃園機場報導〕日前在日本九州旅遊車禍不幸身亡的台師大博士生徐子惠（27歲）骨灰，晚間由父母親搭機帶回台灣。外交部、移民署、海關及華航都給予他們協助，讓他們都可以順利通關。

徐子惠在日前和3名親友結伴赴日旅遊，並自行租車在九州旅行，旅遊時疑因路況不熟在轉彎處撞上左方水泥壁，坐在副駕駛座後方的徐子惠頭部因此遭到嚴重撞擊，送醫後於前天中午宣告不治，昨天在日本火化後，她的骨灰晚間由父母搭乘華航班機帶回台灣，通關時，移民署還提醒徐爸爸讓女兒護照也蓋章，再默念「我們回來了」，白髮人送黑髮人的場面，讓現場人員也感到鼻酸。

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  • 日前在日本九州旅遊車禍不幸身亡的台師大博士生徐子惠骨灰，晚間由父母親搭機帶回台灣。（記者姚介修攝）

    日前在日本九州旅遊車禍不幸身亡的台師大博士生徐子惠骨灰，晚間由父母親搭機帶回台灣。（記者姚介修攝）

  • 日前在日本九州旅遊車禍不幸身亡的台師大博士生徐子惠骨灰，晚間由父母親搭機帶回台灣。（記者姚介修攝）

    日前在日本九州旅遊車禍不幸身亡的台師大博士生徐子惠骨灰，晚間由父母親搭機帶回台灣。（記者姚介修攝）

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