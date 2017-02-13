最新！遊覽車國道翻覆 21死、8人卡車底救援中

2017-02-13 23:00

〔記者錢利忠／台北報導〕隸屬台北市蝶戀花旅行社的遊覽車，今晚9點34分，載滿武陵農場賞櫻團返家時，從國道5號接國道3號南下往木柵方向的大轉彎處，疑因車速過快失控，不幸擦撞護欄後向右垂直翻落邊坡，包括司機在內共44人，已有21人不幸失去生命跡象，另有8人仍卡在車內或車底，待救援中。

警消指出，已救出的15名傷者，已分別被送往萬芳醫院、國泰醫院、新店慈濟醫院、台北醫學大學附設醫院、內湖三軍總醫院、北市聯醫仁愛院區等各大醫院搶救中。

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