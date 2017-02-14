賞櫻遊覽車「腰斬」 乘客遭磨死...屍橫遍野！

2017-02-14 01:30

〔記者吳政峰／台北報導〕13日晚間9時許，一輛載著43名乘客的遊覽車，從國道五號轉國道三號南下，因不明原因翻覆，車頂撞擊邊坡而潰縮，整輛遊覽車的高度瞬間剩一半，形同腰斬，30人當場慘死，現場屍橫遍野，慘況不忍卒睹！

該輛遊覽車為蝶戀花旅行社承包，加司機共有44人，13日載著乘客赴武陵農場賞櫻，返途時，在國道五號接國道三號的引道彎路翻覆，目前已全數拉出，30人當場死亡，另14人分受輕重傷，由北市與新北市消防局送醫急救，其中兩名傷者不治身亡。

遊覽車翻覆處旁的水泥護欄，上面反光板並未斷裂，研判遊覽車應在前方已翻覆，滑行到該處才停止，脆弱的車頂遭到磨爛變形，車身遭腰斬，乘客毫無逃生時間，不少人當場被「磨死」，一路掉出車外，整條邊坡水溝都是屍體，怵目驚心，目前已累積32死12傷。