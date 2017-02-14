| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
 首頁 > 社會

賞櫻遊覽車「腰斬」 乘客遭磨死...屍橫遍野！

2017-02-14  01:30

〔記者吳政峰／台北報導〕13日晚間9時許，一輛載著43名乘客的遊覽車，從國道五號轉國道三號南下，因不明原因翻覆，車頂撞擊邊坡而潰縮，整輛遊覽車的高度瞬間剩一半，形同腰斬，30人當場慘死，現場屍橫遍野，慘況不忍卒睹！

該輛遊覽車為蝶戀花旅行社承包，加司機共有44人，13日載著乘客赴武陵農場賞櫻，返途時，在國道五號接國道三號的引道彎路翻覆，目前已全數拉出，30人當場死亡，另14人分受輕重傷，由北市與新北市消防局送醫急救，其中兩名傷者不治身亡。

遊覽車翻覆處旁的水泥護欄，上面反光板並未斷裂，研判遊覽車應在前方已翻覆，滑行到該處才停止，脆弱的車頂遭到磨爛變形，車身遭腰斬，乘客毫無逃生時間，不少人當場被「磨死」，一路掉出車外，整條邊坡水溝都是屍體，怵目驚心，目前已累積32死12傷。

廣告
  • 車頂撞擊邊坡而潰縮，整輛遊覽車的高度瞬間剩一半，形同腰斬。（記者羅沛德攝）

    車頂撞擊邊坡而潰縮，整輛遊覽車的高度瞬間剩一半，形同腰斬。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 腰斬 賞櫻團 遊覽車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：賞櫻遊覽車「腰斬」 乘客遭磨死...屍橫遍野！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.