國道遊覽車翻覆 北市府開設災害應變中心

2017-02-13 23:05

〔記者何世昌／台北報導〕北市消防局通報，晚間21時12分，地點在國道5號接國道3號轉彎處，發生遊覽車翻覆重大交通事故，該遊覽車人員含司機及導遊共44人，遊覽車內共有44人，其中28人無生命跡象，明顯死亡，16人受傷送醫。

北市災害應變中心於晚間22時即時2級開設，請通知研考會、秘書處媒體事務組、觀傳局、警察局、工務局、社會局、衛生局、交通局、後指部及憲兵202指揮部等機關即時進駐本市災害應變中心。

北市副市長鄧家基已趕往現場指揮搶救作業，市長柯文哲目前已抵達北市災防中心瞭解救災狀況。北市災害應變中心甫開設，由消防局副局長許景盛坐鎮，相關人員陸續抵達。

（23：20更新）