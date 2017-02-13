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賞櫻團遊覽車國道翻覆 16名傷者分送5醫院搶救 國道遊覽車翻覆 蝶戀花旅行社去年也有死劫
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國道遊覽車翻覆 蝶戀花旅行社去年也有死劫

遊覽車車頂及車窗被落石砸破一個大洞。（資料照，記者王峻祺翻攝）

2017-02-13  23:10

〔記者項程鎮／台北報導〕今晚在國道3號木柵附近發生嚴重車禍的蝶戀花旅行社，去年8月1日行經中橫公路時，也發生死亡車禍，當時一顆約一公噸重的落石從上方100公尺處落下，不偏不倚砸穿車頂，47歲女乘客王美珠被擊中頭部，當場死亡，另有3人輕傷，同行旅客事後回憶，當時遊覽車就像「被炸彈炸到一般恐怖！」

去年8月1日，台北市蝶戀花旅行社承攬1人600元散客團，從台北市出發，前往太魯閣國家公園白楊步道遊玩，當天下午1時40分車子正要前往步道，行經綠水至天祥路段時，一出明隧道不到3公尺，就被一顆長約100公分、寬70公分、厚42公分的石頭砸破車頂。

警方調查，遊客王美珠當時坐在車內左側第5排靠走道位置，落石剛好砸中王女頭部，造成獨自出遊的王女頭顱破裂當場死亡，車上尖叫聲四起。

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  • 近1公噸的落石砸破遊覽車頂，造成王姓女乘客當場爆頭死亡、車上血跡斑斑。（資料照，記者王峻祺翻攝）

    近1公噸的落石砸破遊覽車頂，造成王姓女乘客當場爆頭死亡、車上血跡斑斑。（資料照，記者王峻祺翻攝）

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