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國道遊覽車翻覆 蝶戀花旅行社去年也有死劫
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賞櫻團遊覽車國道翻覆 16名傷者分送5醫院搶救

賞櫻團遊覽車國道翻覆 16名傷者分送5醫院搶救。（記者姚岳宏攝）

2017-02-13  22:41

〔記者錢利忠、張議晨／台北報導〕隸屬台北市蝶戀花旅行社的遊覽車，今晚9點多載滿武陵農場賞櫻團返家時，從國道5號接國道3號，南下往木柵方向的大轉彎處，疑似因車速過快失控，擦撞護欄後向右垂直翻落邊坡，包括司機在內共有43人，已有17人失去生命跡象，因有多人已被警消認定明顯死亡，邊坡處現擺放了將近15個屍袋，現場怵目驚心。

警消指出，現有16名傷者分別受輕、重傷，已分別被送往萬芳醫院、國泰醫院、新店慈濟醫院、台北醫學大學附設醫院、內湖三軍總醫院等各大醫院搶救中。

據了解，兩名傷者送北市萬芳醫院，其中1人到院前已無呼吸心跳，1人正在搶救中，另有1名傷者送北市聯醫仁愛院區，目前生命跡象穩定。

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