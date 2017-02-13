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國道遊覽車翻覆 蝶戀花旅行社去年也有死劫
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負氣離家失聯多天 男子陳屍車內

2017-02-13  22:20

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山區新疆路、九如四路公園旁，今天傍晚傳出有男子陳屍路旁汽車內，警消人員破門打開該汽車，赫見離家失聯數日的張姓男子已氣絕多時，手機留有遺書未發出，全案鼓山警分局傾向朝自殺方向偵辦。

警方調查，死長張男（45歲）本月10日喝酒被父母唸負氣離家，11日失聯，後來家人用手機定位，今天會同警方在九如四路公園旁找到車子，但赫見張男人在車內駕駛座，再會同消防人員破門，但已氣絕身亡，手機內有遺書，但未發出。

家屬得知張男身亡噩耗，哀痛逾恆。鼓山警分局表示，全案初步排除他殺，傾向朝自殺方向偵辦。

警方封鎖現場時，有民眾路過，並拍下照片張貼到臉書「爆料公社」，不少網友感到不勝唏噓。

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  • 張姓男子失聯數日，今被發現陳屍車內。（照片取自「爆料公社」）

    張姓男子失聯數日，今被發現陳屍車內。（照片取自「爆料公社」）

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