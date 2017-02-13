陽明山舊美軍宿舍失火 文化局：非文資建物失火
2017-02-13 22:27
〔記者鍾泓良／台北報導〕陽明山舊美軍宿舍今晚8點發生火災，文化局副局長田瑋受訪表示，失火地點雖然位於文化景觀範圍內，但並非具有文資身分的建築物，明天他將與文資委員上陽明山勘查確定損失；至於失火原因，他說這必須交給消防局鑑定。
陽明山舊美軍宿舍群位於陽明山上山仔后地區的文化景觀之一，約擁有150棟美式建築，其中22棟舊美軍宿舍被北市府列為歷史文物，供1970年代以前的駐台美軍軍官、顧問及其眷屬在台居住。
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