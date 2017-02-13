國道5號轉國3彎道遊覽車翻覆邊坡 30多人受困

消防人員趕到現場救援。（擷取自國道路況即時通）

2017-02-13 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚間9時許，一輛遊覽車從國道五號準備轉接國道三號南下大轉彎處時，不明原因翻落邊坡，目前確認大約有30多人受困，但詳細人數及受傷情形尚待進一步了解，雙北消防局已派出大量人力及至少5輛救護車前往救援。

據了解，該輛遊覽車載送了近40名前往武陵農場賞櫻團的遊客，在返程途中不幸翻覆，目前仍在救援當中。

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雙北消防局正派員前往救援。（民眾提供）

消防人員趕到現場救援。（擷取自國道路況即時通）

消防人員救援傷患。（民眾提供）