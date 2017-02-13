陽明山舊美軍宿舍傳火警 熊熊火光驚人

陽明山旁舊美軍宿舍，驚傳火舌。（記者鄭景議翻攝）

2017-02-13 20:43

〔記者鄭景議／台北報導〕在陽明山附近的一處舊美軍宿舍，今晚20時13分許，突然冒出熊熊火舌，在寒夜中，熊熊火光看似驚人，目前消防人員已接獲通報，趕往現場搶救中。

據了解，該處為一樓的的平房建築物，雖然火勢一度擴大為三級火警，但經消防員盡力搶救，目前火勢已被撲滅，目前也沒有傳出有人受困，起火原因還有待警方釐清。

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