扯！超商工讀生護鈔遭斷掌 竟沒有保勞保

丁姓少年父親（左一）表示，萊爾富竟沒有幫兒子保勞保。（資料照，記者何玉華攝）

2017-02-13 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕新北市17歲丁姓超商工讀生日前遇到陳姓少年搶劫，不幸遭砍斷左手掌，當時他仍奮勇保護收銀機，目前已轉出加護病房，不過今天（13日）卻傳出，丁姓少年在超商工作2個月，店家竟然沒幫他保勞保，讓丁父直說「匪夷所思」。

《壹電視》報導，丁姓少年工作的萊爾富超商恐有逃避責任嫌疑，丁父今天透露，兒子在超商工作兩個多月，卻連勞保、意外險都沒有保，令他感到相當訝異。

針對丁父說法，超商沒有回應，店長表示因為「太忙了」，才會忘記保勞保。丁父則是擔心，未來還有更多工讀生，也會因此沒有保障。

此外，砍傷人的陳姓少年父親認為，兒子是被譏笑、交到壞朋友才會搶超商，丁父表示無法接受，認為說法是推卸責任，畢竟小朋友都有叛逆期，父母親怎麼教才是重要的。