台9線宜蘭五結段驚見大塌陷 北上車道暫不通
2017-02-13 19:49
台9線北上88k路面出現25平方公尺的大型塌陷，北上車道暫不通。（記者簡惠茹翻攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣五結鄉中正路一段，台9線北上約88公里處路面出現一個25平方公尺、深度約一個成人高的大型坑洞，由於自來水管破裂，自來水外洩導致路面塌陷，兩條北上車道都無法通行，宜蘭縣政府工務處表示，要求工程單位明天上班前復原，目前將一條南下車道提供北上車輛使用。
工務處長陳春錦表示，今天傍晚6點左右，五結鄉中正路一段，台9線北上路段，晏京帝寶大樓旁道路，工程單位在進行羅東污水下水道系統工程，推管時不小心造成自來水管破裂，造成路面出現約25平方公尺、大概一個人深的坑洞。
陳春錦說，工程單位已放置交通錐管制維修處理中，並通報路權管轄單位四區工程處頭城工務段，工務處也要求在明天上班前復原，坑洞造成北上兩車道不通，旁邊兩條往南車道會排一條給北上車輛使用。
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