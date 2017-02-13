211地震日傍晚南市賣場遭搶 3勇男助警逮匪
2017-02-13 21:38
〔記者王俊忠／台南報導〕有多項前科的25歲陶姓男子，211地震當天傍晚在南市安平區1家賣場持菜刀搶奪收銀機內9萬2千元，陶嫌得手逃出店外不久，被3名熱心男顧客追出壓制，助警方逮獲搶嫌，因3位熱心男未留下身分資料，警方這兩天費心取得聯繫、致謝他們路見不平的英勇行為。
有公共危險、詐欺、傷害與多項毒品前科的陶男，於11日下午3點先在南市安平區慶平路1家運動用品店偷1雙名牌拖鞋，再於5點55分在慶平路偷走1輛重機車，騎著贓車到華平路全聯福利中心。
下午6點許，陶嫌進入賣場後先向店員詢問菜刀放在何處？陶就拿取1把菜刀夾在腋下、預備強盜，他假裝到櫃檯結帳，見女收銀員正為前1位客人結帳、打開收銀機現金抽屜的機會，立刻趴上收銀台伸手抓住收銀機內一大把千元鈔票（經清點為台幣9萬2千元），並將菜刀留在收銀台上。
陶嫌得手後轉身拔腿往店外跑，一路往華平路672巷逃逸，賣場內3名熱心男顧客發現後從店內追出，約追了50公尺，在華平路672巷內將陶嫌壓制在地，四分局華平派出所警方獲報到場逮捕陶，並在搶嫌身上起出9萬2千元贓款。訊後，警方依搶奪、竊盜、預備強盜等罪嫌將他移送檢方偵辦，檢方向法院聲押獲准。
市警四分局長邱文亮表示，此案能即時破案，歸功賣場內3名熱心男顧客見義勇為，但這3名勇士在警方到場後未留下身分資料即離去，3勇男彼此都不認識，警方透過現場相關線索，在這兩天先後找到張姓（當天打電話報案）、夏姓與不知名的3勇士，3人都說這是市民能做的，表達不願公開接受表揚的低調態度。
邱文亮將於近日親帶感謝狀小禮私下向三勇士致謝，據了解，不知名勇士的母親也婉拒警方私下致謝。
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